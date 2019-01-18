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В Брюсселе обрушился мост, движение водного транспорта заблокировано

Сегодня, 02:55

По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал

Фото: sudinfo.be
Фото: sudinfo.be.
В Брюсселе обрушился мост, движение водного транспорта заблокировано https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/122/e50/5c4122e50862b.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/122/e50/5c4122e50862b.jpg Евросоюз По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал

В столице Бельгии в четверг, 17 января, произошла авария на мосту через канал Виллебрук, из-за которой водное сообщение Брюсселя с другими городами оказалось заблокированным, сообщает Reuters.

"Все движение транспорта на канале Виллебрук, который является грузовой связью столицы Бельгии с другими городами по реке Шельда, было остановлено в четверг как минимум до субботы после аварии на мосту", – говорится в сообщении.

Чиновники оценивают повреждения моста, под которым проходят корабли и баржи, заявил представитель властей Брюсселя.

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По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, в конце декабря в России обрушился мост, который должны были открыть в 2019 году. Инцидент произошел в городе Буйнанск, Дагестан.

А в октябре автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области России.

Кроме того, в этот же день автомобильный мост обрушился между селами Дубенки и Ардатово в республике Мордовия.

брюссель, мост, обрушение, движение транспорта

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