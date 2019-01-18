В Брюсселе обрушился мост, движение водного транспорта заблокировано
По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал
В столице Бельгии в четверг, 17 января, произошла авария на мосту через канал Виллебрук, из-за которой водное сообщение Брюсселя с другими городами оказалось заблокированным, сообщает Reuters.
"Все движение транспорта на канале Виллебрук, который является грузовой связью столицы Бельгии с другими городами по реке Шельда, было остановлено в четверг как минимум до субботы после аварии на мосту", – говорится в сообщении.
Чиновники оценивают повреждения моста, под которым проходят корабли и баржи, заявил представитель властей Брюсселя.
По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал.
Напомним, в конце декабря в России обрушился мост, который должны были открыть в 2019 году. Инцидент произошел в городе Буйнанск, Дагестан.
А в октябре автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области России.
Кроме того, в этот же день автомобильный мост обрушился между селами Дубенки и Ардатово в республике Мордовия.
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