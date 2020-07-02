В Брюсселе ограбили Европарламент: обокрали десятки депутатов

Во время карантина, объявленного в Европейском парламенте из-за эпидемии коронавируса, которым заразились некоторые евродепутаты, неизвестные ограбили их рабочие офисы.
Как сообщает Politico, речь идет примерно о полусотне членов Европарламента, которые по возращении на рабочее место обнаружили пропажу компьютеров, планшетов и других предметов.
Любопытно, что с марта вход в расположенное в Брюсселе здание был строго ограничен, а до мая Европарламент оставался практически пустым.
Пресс-секретарь ЕП утверждает, что о кражах стало известно в апреле, после чего было "увеличено количество охранников, патрулирующих офисы, в то время как другие контролировали доступ в здание".
Евродепутат от Германии Нико Семсротт, у которого воры украли два ноутбука, выразил разочарование отсутствием реакции со стороны Генерального директората по безопасности Европарламента (DG SAFE).
"Это огромный скандал, и я не знаю, почему все позакрывали рты. Мы практически уверены, что они прошерстили все наши вещи, потому что (в офисах – ред.) царил беспорядок", – говорит он.
Семсротт отрицает, что его и коллег проинформировали о кражах. Он также опубликовал видео, показывав, как воры взломали ящик и, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами.
Его коллега, вице-председатель Европарламента по вопросам безопасности Дита Чаранзова попросила DG SAFE представить отчет о взломах офисов и представит его на предстоящем заседании бюро, которое занимается административными вопросами.
Издание отмечает, что в этом году бюджет ЕС предполагает выделение 23 млн евро на охрану и наблюдение за зданиями Европейского парламента.
Напомним, ранее в этом году стало известно о хакерской атаке на Европарламент, после которой в открытый доступ попала конфиденциальная информация о 1200 его работниках.
А о скандале с недопуском части евродепутатов на рабочие места, смотрите в видеосюжете "Сегодня":
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