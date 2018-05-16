В Брюсселе представят "ресторан" с "блюдами" времен Голодомора

Сегодня, 01:04

Цель проекта – приблизить Бельгию к признанию Голодомора геноцидом украинского народа

фото Getty
фото Getty

В Брюсселе студенты Украинской академии лидерства (УАЛ) представят необычный "ресторан", где будут предлагать "блюда", которые вынуждены были есть украинцы во время Голодомора, который ранее  в начале 30-х годов прошлого века, который ранее признал геноцидом еще один американский штат.

Акция состоится в среду, 16 мая, на площади Люксембург, недалеко от Европарламента, сообщает Укринформ.

"Это проект студентов Украинской академии лидерства, который рассказывает о Голодоморе за границей по-новому, не оставляя безразличным никого", – заявили в УАЛ.

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Организаторы проекта планируют в бельгийской столице угостить людей из фургона-ресторана под названием "UNCOUNTED since 1932" блюдами, которые украинцам приходилось есть во время Голодомора. Например, это будет суп из листьев кукурузы, хлеб из перетертых желудей и блины из кочанов и травяной муки.

Цель проекта – приблизить Бельгию к признанию Голодомора геноцидом украинского народа и рассказать о страшной трагедии депутатам Европарламента и дипломатам.

"Проект не просто расскажет о Голодоморе, а даст возможность почувствовать через еду и истории, что пережили украинцы во время голода", – подчеркнули в УАЛ.

Как сообщалось, президент также призвал страны-члены ООН признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

Напомним, ранее   президент заявил  о необходимости принятия в Украине закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.
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