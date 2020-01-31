В Брюсселе рассказали, за чем будут больше всего скучать после Brexit

В Брюсселе будет не хватать энергетики, которая царила в ЕС при Великобритании

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Чувство юмора британцев – это то, по чему больше всего будут скучать в Евросоюзе после выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

"Прежде всего, это чувство юмора", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, по чему больше всего будут скучать в ЕС после Brexit.

Кроме того, по ее словам, в ЕС будет не хватать энергетики, которая царила в ЕС при Великобритании.

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"Мы увидим новую динамику внутри ЕС", - добавила она.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось премьер-министру Борису Джонсону. Возглавляемая им Консервативная партия на декабрьских досрочных выборах получила значительное преимущество перед оппозицией, что сделало остальные этапы согласования сделки законодателями практически формальностью.

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После 31 января между ЕС и Великобританией должен начать действовать переходный период, во время которого отношения сообщества и королевства не претерпят никаких изменений. Данный этап, как ожидается, завершится 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. До конца 2020 года Великобритания должна будет продолжать платить взносы в бюджет ЕС.

Экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

Все подробности в спецтеме Brexit

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