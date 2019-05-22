В Брюсселе соберется Военный комитет НАТО

Высокопоставленные военные стран НАТО проведут встречу с представителями Украины

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Высший военный орган НАТО – Военный комитет соберется в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов. Сессии этой встречи пройдут под председательством главы Военного комитета главного маршала авиации Стюарта Пича при содействии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса и верховного главнокомандующего по трансформации альянса генерала Андре Ланата.

"Военачальники начнут свой день со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы получить информацию о политическом контексте и обсудить ключевые стратегические вопросы, стоящие перед Североатлантическим альянсом", – говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Вторая сессия будет посвящена дальнейшим указаниям относительно сдерживания и обороны НАТО. На третьем заседании начальники генштабов обсудят вопросы, относящиеся к сфере ответственности Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Согласно коммюнике, речь пойдет о ее расширении.

Высокопоставленные военные стран НАТО также проведут две сессии со своими партнерами – одну с Украиной, а другую – с коллегами по Средиземноморскому диалогу (с регионами Ближнего Востока и Северной Африки).

"Сессия по Украине позволит военачальникам получить обновленную информацию о текущей ситуации в области безопасности, о последних событиях и обсудить будущее сотрудничество", – сказано в коммюнике пресс-службы НАТО.

В ходе встречи со своими коллегами по Средиземноморскому диалогу министры обороны обсудят вопросы разработки инициатив в области стабильности и укрепления оборонного потенциала в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Военный комитет собирается два раза в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на уровне начальников генштабов, чтобы обсудить операции и миссии НАТО и дать Североатлантическому совету военные рекомендации о том, как альянс может наилучшим образом решать задачи глобальной безопасности, напоминает пресс-служба. Один раз в год военачальники стран НАТО встречаются в одном из государств-членов организации.

Ранее заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила, что Киеву нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников.

"Реформа СБУ была подчеркнута как ключевой приоритет как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", – сказала она.

Ирон напомнила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.

По ее словам, реформирование должно сделать из СБУ демилитаризованную, деполитизированную, эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с разведывательными функциями и предотвращению преступности.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений.

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