В Брюсселе сообщили плохую новость для британского премьера Джонсона

Если британское правительство не изменит позицию, соглашения по Brexit не будет

Борис Джонсон / Фото: AFP

Евросоюз считает сложным достижение соглашения с Великобританией об условиях выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил в понедельник главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции в Берлине.

"Учитывая нынешнюю позицию Великобритании, трудно представить, как мы можем достичь юридически функционального решения, которое будет отвечать всем целям "бэкстопа", – сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки будет неизбежно означать появление физической границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией.

Реклама

При этом Юнкер заявил, что ответственность за такое развитие ситуации будет полностью лежать на британском правительстве.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещает осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" – особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама