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В Брюсселе завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу

8 ноября, 20:44

Встреча продолжалась более 4,5 часа

Фото: Юрий Витренко / Facebook Представители Украины на газовых переговорах в Брюсселе

Фото: Юрий Витренко / Facebook Представители Украины на газовых переговорах в Брюсселе

Трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Украина-Россия состоялись на техническом уровне в Брюсселе. Они продолжались более 4,5 часа.

На них обсуждалась подготовка нового раунда трехсторонних министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину в страны ЕС с 1 января 2020 года. На данный момент дата министерской встречи не определена.

Комментариев сторон по итогам этой экспертной встречи не последовало.По словам европейского источника, краткие итоговые заявления "могут последовать после того, как участники проинформируют о результатах столицы".

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Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Переговоры по вопросу заключения нового контракта ведутся в трехстороннем формате – с участием Еврокомиссии.

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Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

Стороны уже провели несколько раундов консультаций по транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как министерским встречам предшествуют переговоры на техническом уровне. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газовому спору, то договоренности между Москвой и Киевом по вопросу транзита не достичь. В ответ глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия, предлагая Украине обнулить иски более чем на 20 млрд долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой.

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газ Россия переговоры Брюссель консультации Украина

Источники: Сегодня , ТАСС

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