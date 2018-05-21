В Брюсселе жители района открыли свой супермаркет

Сегодня, 17:58

Каждый член кооператива обязан отработать в магазине по три часа в месяц

Фото: архив
Фото: архив

Жители одного из районов Брюсселя в Бельгии объединились в кооператив и
открыли супермаркет. Сами выбирают поставщиков товаров и устанавливают на них цены. Что бы не платить зарплату наемным работникам, каждый член кооператива должен отработать в магазине три часа в месяц. 

В необычный бизнес вложились две тысячи человек. Главное условие – каждый член кооператива должен отработать в магазине. Денег за это не платят. Товары здесь продают с минимальной наценкой. Скажем, если килограмм помидоров стоит два с
половиной евро, то это на 50 центов дешевле. Ты покупаешь якобы в собственном магазине.

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Небольшой доход от продажи товаров тратят на оплату коммунальных услуг и кредита на
покупку помещения под магазин. В ближайшее время похожие супермаркеты планируют открыть жители двух других районов города.

Ранее мы писали, что компания Amazon открыла в Сиэтле первый оффлайновый супермаркет. Перед этим технологию тестировали примерно год. Супермаркет Amazon Go расположен в здании штаб-квартиры компании. Камеры и сенсоры следят за тем, что люди берут с полок и что возвращают обратно. После покупатели выносят нужные им товары, а цена покупок автоматически списывается с пользовательского счета Amazon.
Бельгия, брюссель, жители, супермаркет
Источник:

"Сегодня"

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