В Будапеште из Дуная вытащили затонувший катер, обнаружили еще четыре тела

Девятнадцать туристов и капитан погибли, восемь человек считаются пропавшими без вести

Фото: REUTERS/Antonio Bronic.

Из обломков затонувшего на реке Дунай катера, который частично достали на поверхность в столице Венгрии утром 11 июня, извлекли четыре тела, передает AP.

Отмечается, что водолазы продолжали искать корпус лодки на начальной стадии процедуры подъема. Для подъема используется огромный плавучий кран на мосту Маргит.

Сейчас подтверждено, что девятнадцать южнокорейских туристов и венгерский капитан погибли, а восемь человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Спастись смогли лишь семеро.

Напомним, 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.

Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Будапеште из Дуная вытащили затонувший катер, обнаружили еще четыре тела". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"