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В Будапеште из Дуная вытащили затонувший катер, обнаружили еще четыре тела

11 июня, 11:07

Девятнадцать туристов и капитан погибли, восемь человек считаются пропавшими без вести

Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Фото: REUTERS/Antonio Bronic.

Из обломков затонувшего на реке Дунай катера, который частично достали на поверхность в столице Венгрии утром 11 июня, извлекли четыре тела, передает AP.

Отмечается, что водолазы продолжали искать корпус лодки на начальной стадии процедуры подъема. Для подъема используется огромный плавучий кран на мосту Маргит.

Сейчас подтверждено, что девятнадцать южнокорейских туристов и венгерский капитан погибли, а восемь человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Спастись смогли лишь семеро.

Напомним,  29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin

Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.


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Тег Венгрия, лайнер, круизный, погибшие, Будапешт, судно, затонувший

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