Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Будапеште обнаружили тела еще двух жертв крушения катера на Дунае

5 июня, 02:05

Всего обнаружены тела 11 погибших

Фото Reuters
Фото Reuters.

Тела еще двух жертв крушения прогулочного катера Hableany, который столкнувшегося 29 мая в Будапеште с круизным лайнером Viking Sigyn, были обнаружены дайверами в Дунае. Об этом сообщило агентство Associated Press.

К вечеру вторника обнаружены тела 11 погибших, уточняет агентство. Еще 17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Тело туриста из Южной Кореи было обнаружено в 58 км к югу от места происшествия. Дайверы также извлекли тело женщины из окна затонувшего катера, который находится на глубине 9 метров под водой. В понедельник были найдены тела еще двоих погибших — мужчины и женщины.

Поисковая операция продолжается, однако ее проведение затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

Напомним, в Будепеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер. Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов и два члена экипажа. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Стало известно, что катер был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передан компании Panorama Deck Kft.

Капитаном круизера Viking Sigyn, врезавшегося в экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венгрия, катер, погибшие, тела, бухарест

Вы сейчас просматриваете новость " В Будапеште обнаружили тела еще двух жертв крушения катера на Дунае". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Венгрии из-за крушения катера украинского капитана арестовали на месяц

1 июня, 20:25

После заседания суда капитан Viking Sygin, по словам его адвоката, выразил соболезнования родственникам погибших

Капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером на Дунае, отрицает вину — адвокат

31 мая, 17:03

Полиция Венгрии задержала капитана судна Viking Sigyn — 64-летнего гражданина Украины

В Венгрии будут судить украинского капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером

31 мая, 09:49

Капитана судна задержали

Капитаном судна, которое столкнулось с катером в Будапеште, оказался украинец – СМИ

30 мая, 14:37

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Без химии: 10 народных средств от комаров

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

Сюрприз: у Иванки Трамп оказалась другое имя

Денисов: Поражение Украины в деле Мораеса было выгодно группе лиц

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь