В Будапеште обнаружили тела еще двух жертв крушения катера на Дунае

Всего обнаружены тела 11 погибших

Фото Reuters.

Тела еще двух жертв крушения прогулочного катера Hableany, который столкнувшегося 29 мая в Будапеште с круизным лайнером Viking Sigyn, были обнаружены дайверами в Дунае. Об этом сообщило агентство Associated Press.

К вечеру вторника обнаружены тела 11 погибших, уточняет агентство. Еще 17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Тело туриста из Южной Кореи было обнаружено в 58 км к югу от места происшествия. Дайверы также извлекли тело женщины из окна затонувшего катера, который находится на глубине 9 метров под водой. В понедельник были найдены тела еще двоих погибших — мужчины и женщины.

Поисковая операция продолжается, однако ее проведение затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

Напомним, в Будепеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер. Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов и два члена экипажа. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Стало известно, что катер был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передан компании Panorama Deck Kft.

Капитаном круизера Viking Sigyn, врезавшегося в экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

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