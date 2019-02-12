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В Бундестаге обсудят будущее "трубы" в обход Украины

Вчера, 19:19

Немецкие "зеленые" инициировали дискуссии в парламенте на тему "Северного потока-2"

Фото: Pixabay
В Бундестаге обсудят будущее "трубы" в обход Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ff/f9f/5c62fff9f0150.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ff/f9f/5c62fff9f0150.jpg Евросоюз Немецкие "зеленые" инициировали дискуссии в парламенте на тему "Северного потока-2"

В немецком парламенте пройдут дискуссии насчет реализации проекта "Северный поток-2" по инициативе партии "Союз-90 / "зеленые".

12 февраля глава фракции "зеленых" в Бундестаге Катрин Геринг-Эккардт обвинила правительство в торпедировании достижения европейских целей в сфере энергетики и защиты климата и вот том, что оно "отреклось от европейской солидарности, выступив за большую зависимость от российского газа".

"Если бы правительство с таким же воодушевлением в Брюсселе вступалось бы в защиту климата и чистых источников энергии, то от „Северного потока-2" и российского импорта газа можно было бы полностью отказаться", — сказала она.

Не исключено, что так называемый "Актуальный час" на тему российского газопровода состоится в Бундестаге уже на этой неделе.

Напомним, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не хочет становиться зависимой исключительно от российского газа.

Мы также писали, что, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, газопровод"Северный поток – 2" не отменяет роль Украины как транзитной страны для поставок газа.

Кроме того, глава немецкого МИД Хайко Маас утверждает, что выход немецкий властей из проекта ослабит их возможность отстаивать необходимость транзита газа через Украину.

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Тег газ, Германия, газопровод, бундестаг, Nord Stream 2, партия зеленых, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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