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В Бундестаге продолжают расследование о ультраправом депутате из РФ

Сегодня, 16:45

Томас Опперман заявил, что информацию должен проверит Совет старейшин

Markus Frohnmaier
Markus Frohnmaier. Фото: Facebook
В Бундестаге продолжают расследование о ультраправом депутате из РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9fd/b63/5ca9fdb635045.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9fd/b63/5ca9fdb635045.jpg Евросоюз Томас Опперман заявил, что информацию должен проверит Совет старейшин

Руководство немецкого Бундестага проверит обвинения насчет депутата ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера относительно его связей с РФ.

Об этом сообщает издание Spiegel Online .

Вице-президент Бундестага, представитель Социал-демократической партии Томас Опперман отметил, что проверить обвинения должен Совет старейшин немецкого парламента: "Являются ли обвинения правдивыми должен определить Совет старейшин".

По его словам, через Маркуса Фронмайера третья сторона может иметь доступ не только к партии "Альтернатива для Германии", но и ко всему парламенту. В Совет старейшин Бундестага входят президент, заместители депутата и представители фракций по уровню их положения в парламенте.

Напомним, что ранее сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вейдель попала в скандал. Как обнаружили немецкие СМИ, она получила 130 тыс. евро в качестве пожертвования для партии от швейцарской фармацевтической компании. Теперь политика призывают уйти в отставку.

Также сообщалось о нападении на председателя земельного отделения партии в Бремене Франка Магница. У здания театра Theater am Goetheplatz трое неизвестных мужчин со скрытыми под масками лицами атаковали мужчину, после чего его с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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Тег Германия, совет, партия, расследование

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SPIEGEL

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