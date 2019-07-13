В центре Барселоны автомобиль пролетел 300 метров, снося все на своем пути

Среди пострадавших — 10-летняя девочка

Фото : Сronicaglobal.elespanol.com.

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате аварии, произошедшей в центре испанской Барселоны. Об этом сообщила в субботу газета "Расон".

По ее информации, машина проехала почти 300 метров, снося все на своем пути. Среди пострадавших — 10-летняя девочка. Городские стражи порядка исключили версию, связанную с возможной террористической атакой.

Водитель транспортного средства, который уже был задержан, находился под действием наркотиков.

Ранее сообщалось, что наезд легкового автомобиля на посетителей кафе во Франции, находившихся на его террасе, привел к ранению 7 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. Тяжело пострадавшие — женщины 60 и 72 лет. Водитель также был пожилым — по мнению полиции, он, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза.

Напомним, не так давно в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Кроме того, ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

А в городе Саннивейл в американском штате Калифорния водитель въехал в толпу пешеходов, в результате жуткой аварии пострадали восемь человек.

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