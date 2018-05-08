В центре Мадрида произошла утечка газа: несколько улиц перекрыты

Вчера, 16:14

Происшествие случилось из-за ремонтных работ в одном из подземных паркингов

Фото: twitter.com/SE_InTouch
Фото: twitter.com/SE_InTouch

Полиция Мадрида перекрыла несколько центральных улиц из-за утечки газа. Об этом сообщает издание El Mundo.

Так, для движения автомобилей и пешеходов закрыли улице Alcalá, Gran Vía и Cedaceros. Также почти на час приостановили движение метро между отдельными станциями.

Служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщила, что значительная утечка газа из трубопровода произошла во время ремонтных работ в подземном паркинге на улице Alcalá.

Была проведена эвакуация людей из магазинов и кафе, а также жителей нижних этажей шести домов. В том числе эвакуировали Министерство финансов и ограничили вход в Министерство окружающей среды коммуны Мадрида.

Напомним, ранее сообщалось, что токсичное вещество фенол вытекло из цистерны на химическом предприятии Chemotex в чешском городе Дечин, в результате чего пострадали 20 человек, двое из которых пребывали в критическом состоянии.

Ранее в Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжело раненых. 

Напомним, 18 октября рядом с Лос-Анджелесом произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.
Испания, ремонт, Мадрид, утечка газа

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