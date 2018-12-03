В центре Неаполя жестоко убили украинца: известны жуткие подробности

Сегодня, 15:58

36-летний каменщик Юрий Бузуйок стал жетвой после того, как заступился за девушку в клубе

Фото: kris krüg/Flickr
Фото: kris krüg/Flickr

Правоохранительные органы Италии расследуют убийство гражданина Украины, которые произошло на выходных в городе Неаполь.

Издание Il Giornale пишет, что трагедия произошла около 22:30 в воскресенье 2 декабря. Погибшим оказался 36-летний Юрий Бузуйок, который 9 лет жил в Неаполе с родителями и работал каменщиком.

Свидетели произошедшего утверждают, что перед этим между Бузуйком и его убийцей произошел конфликт – украинец заступился за девушку около популярного среди выходцев из Восточной Европы ночного клуба в историческом центре Неаполя.

Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож и нанес выходцу из Украины несколько ударов – в грудь, руку и шею. Ранения оказались глубокими, поэтому к моменту прибытия скорой помощи он уже скончался.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения.

Напомним, что в апреле в Польше убили 23-летнего жителя Львовской области Дениса Лучищака – парень выехал на заработки в Лодзь, но вскоре его нашли мертвым в лесу.

Кроме того, в феврале в египетской Хургаде убили 27-летнюю украинку – тело женщины было найдено в съемной квартире, где она жила вместе с мужем.

Мы также писали об убийстве жительницы Днепра Марины Новожиловой, которую в итальянском городе Мелфи застрелил муж-итальянец Антонио Жирарди.
Италия, убийство, неаполь, украинцы за границей
Источник:

"Сегодня"

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