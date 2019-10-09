В центре Парижа разбили палаточный городок

Активисты расположили палатки так, чтобы заблокировать один из мостов над Сеной

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В центре Парижа экоактивисты разбили палаточный городок, поддержав единомышленников акций, которые проходят во многих городах мира.

Палатки расположили так, чтобы заблокировать один из мостов над Сеной. Этой акцией привлекают внимание к климатическим проблемам. Говорят: надо уменьшить уровень выбросов углерода в воздух, чтобы планета не страдала от глобального потепления.

В городке круглосуточно дежурит несколько десятков человек. У входа установили флаг, на нем изображены песочные часы. Это напоминание о том, что времени на спасение планеты остается все меньше.

Экопротесты сейчас проходят в более чем 50 городах по всему миру. Планируется, что они будут длиться две недели.

"Требования просты: нейтрализовать вред от углерода, снизить уровень настолько быстро, насколько это возможно. До 2025 года. То есть, придерживаться климатического соглашения, которое подписало и наше государство", – заявил один из участников акции.

Аналогичные акции за сохранение окружающей среды стартовали днем ранее в 60 странах мира. Горячее всего было в столице Великобритании – Лондоне. Там активисты, требуя уменьшить выбросы парниковых газов, заблокировали дороги и мосты, а также атаковали полицию. Правоохранители задержали 276 человек.

Экоактивисты обещают продолжать протесты в главных мегаполисах мира еще две недели.

Напомним, это не первая акция с использованием искусственной крови. Все в том же Лондоне климатические активисты устроили предыдущий "кровавый" протест, о котором ранее писали новости "Сегодня". 1800 литров "крови" оказались на ступеньках здания Казначейства в Вестминстере.

Напомним, в прошлом месяце активисты Greenpeace провели акцию протеста в Берлине, приуроченную к визиту министра окружающей среды Бразилии Рикардо Саллеса. Они оделись в ярко-желтые комбинезоны и скандировали: "Нет сделкам с климатическими преступниками!"

Кроме того, мы сообщали о впечатлившем многих выступлении на открытии климатического саммита ООН в Нью-Йорке 16-летней шведки Греты Тунберг. Девочка высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире, и жестко раскритиковала мировых лидеров.

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