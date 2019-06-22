В центре Парижа случился пожар в жилом доме: три человека погибли

Также пострадали 28 человек, большинство из которых отравилось угарным газом

В центре Парижа произошел пожар в жилом доме. В результате три человека погибли, еще не менее 28 человек пострадали. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Инцидент случился в субботу, 22 июня, около пяти часов утра по парижскому времени в одном из домов в одиннадцатом округе Парижа.

Как сообщила префектура столичной полиции в своем Twitter, в тушении огня приняли участие около двух сотен пожарных.

"На место пожара направился префект парижской полиции", — отмечается в сообщении.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. Многие жители дома отравились угарным газом. Причины инцидента пока устанавливаются.

Напомним, что в Харьковской области недалеко от села Лиман Волчанского района произошел масштабный пожар в лесном массиве – загорелась хвойная подстилка. На борьбу с огнем у спасателей ушло четыре часа.

Кроме этого, почти по всей Украине объявлено чрезвычайное положение пожарной опасности. Жара держится уже почти месяц и это добавляет работы пожарным. Чтобы люди знали, как вести себя, если возник пожар в офисе – спасатели провели в одном из бизнес-центров Киева тренировки. Так, по легенде, загорелся один из кабинетов бизнес-центра. Работников офиса эвакуируют на улицу.

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