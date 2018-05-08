В центре Рима загорелся автобус

Вчера, 12:45

Очевидцы слышали звук взрыва, никто из пассажиров не пострадал

Фото: twitter.com/MKWilliamsRome
Фото: twitter.com/MKWilliamsRome

На улице Via del Tritone прямо в центре Рима загорелся автобус. Об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошел утром во вторник. Очевидцы сообщают, что сначала услышали звук взрыва (вероятно, лопнула шина), а потом увидели огонь и большие столбы черного дыма, которые видны с большого расстояния.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку водитель успел вывести пассажиров из автобуса. Однако звук взрыва вызвал панику среди горожан.

На месте происшествия работают три пожарных бригады. Им уже удалось потушить автобус, однако огонь перекинулся на один из магазинов.

Полиция перекрыла Via del Tritone и выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее в турецкой южной провинции Анталия в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы. Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением. 

Также сообщалось, что в Перу упал в пропасть пассажирский автобус. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжестию
автобус, Италия, взрыв, рим

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