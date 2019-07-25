В Чехии автобус с украинскими заробитчанами попал в смертельное ДТП

Водитель после аварии пытался скрыться с места событий

Фото: mukachevo.net.

В Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице микроавтобус с украинскими зарабитчанами столкнулся с поездом, в результате чего погибла женщина из Тячевского района Закарпатской обл. Об этом сообщает Mukachevo.net.

По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещенные сигналы светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его быстрее поезда. К сожалению, ему это не удалось, и он совершил столкновение с составом.

Также в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.

По информации полицейских из Чехии, водитель после аварии пытался скрыться с места событий.

Ранее мы уже писали о ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.

Кроме того, украинцы попали в аварию в Польше также и в марте.

Также мы сообщали об аварии, которая произошла вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве – она стоила жизни одному украинцу.

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