В Чехии бушует сильный ветер: 240 тысяч домохозяйств остались без света
Непогода привела к сбоям в движении поездов в стране
В Чехии из-за шквального ветра без электроснабжения остались 240 тысяч домохозяйств. Об этом сообщила пресс-секретарь национального энергооператора "Чешские энергетические предприятия" Соня Голингерова.
"Из-за многочисленных аварий на линиях электропередачи чрезвычайная ситуация с поставками электроэнергии объявлена в 10 краях республики", – рассказала она.
Также отмечено, что изначально непогода обесточила 350 тысяч домохозяйств, но в части зданий уже восстановили электроснабжение. На данный момент в стране обесточены 240 тысяч домовладений.
Кроме того, ветер вырывал с корнем деревья, а на западе Чехии порывами ветра сорвана крыша с одного из административных зданий в центре города Остров. Также непогода привела к сбоям в движении поездов в стране.
Ранее мы писали о том, что в Италии из-за порывов сильного ветра, которые привели к разрушениям и падениям деревьев, погибли три человека.
А тем временем в Германии бушует ураган "Эберхард". Из-за стихии погиб как минимум один человек.
Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
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