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В Чехии бушует сильный ветер: 240 тысяч домохозяйств остались без света

Сегодня, 09:04

Непогода привела к сбоям в движении поездов в стране

Фото: Pixabay
В Чехии бушует сильный ветер: 240 тысяч домохозяйств остались без света //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60d/cac/5c860dcac5992.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60d/cac/5c860dcac5992.jpg Евросоюз Непогода привела к сбоям в движении поездов в стране

В Чехии из-за шквального ветра без электроснабжения остались 240 тысяч домохозяйств. Об этом сообщила пресс-секретарь национального энергооператора "Чешские энергетические предприятия" Соня Голингерова.

"Из-за многочисленных аварий на линиях электропередачи чрезвычайная ситуация с поставками электроэнергии объявлена в 10 краях республики", – рассказала она.

Также отмечено, что изначально непогода обесточила 350 тысяч домохозяйств, но в части зданий уже восстановили электроснабжение. На данный момент в стране обесточены 240 тысяч домовладений.

Кроме того, ветер вырывал с корнем деревья, а на западе Чехии порывами ветра сорвана крыша с одного из административных зданий в центре города Остров. Также непогода привела к сбоям в движении поездов в стране.

Ранее мы писали о том, что в Италии из-за порывов сильного ветра, которые привели к разрушениям и падениям деревьев, погибли три человека.

А тем временем в Германии бушует ураган "Эберхард". Из-за стихии погиб как минимум один человек.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу. 

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Тег Чехия, ветер, непогода, обесточены

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Источник:

ТАСС

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