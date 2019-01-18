В Чехии десятки людей застряли на горнолыжном курорте
Для спасения лыжников и сноубордистов с обесточенного подъемника задействовали вертолета
На одном из чешских зимних курортов провели настоящую спасательную операцию – в самый разгар катания на подъемник упало высокое дерево, заблокировав на нем более семи десятков лыжников и сноубордистов.
В результате случившегося движение 1688-метрового подъемника остановилось. Инцидент произошел 17 января в районе чешского горнолыжного курорта Букова гора.
Для спасения 71 застрявшего любителя зимнего спорта спасатели задействовали вертолеты.
Операция по спасению длилась порядка трех часов. На это время работа горнолыжного курорта была приостановлена.
В результате случившегося все спасенные остались невредимыми.
Напомним, из-за снегопадов этой зимой тысячи чешских семей остались без электричества, а в 46-тысячном курортном городе Яблонец-над-Нисоу был объявлен режим ЧС.
Мы также писали, что из-за заблокированных снегом дорог только в австрийской земле Зальцбург около 17 тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира.
Кроме того, спасать пришлось и группу студентов из Германии, застрявших на заснеженном горнолыжном курорте в Австрии. Для перевозки группы из 66 учеников и учителей из центральной лыжной станции Касберг в общину Грюнау в федеральной земле Верхняя Австрия военные использовали два вертолета.
Вы сейчас просматриваете новость " В Чехии десятки людей застряли на горнолыжном курорте". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болгария закрыла два пункта пропуска на границе из-за сильных снегопадов в Греции
В отдельных регионах Греции толщина снежного покрова достигает метровой высоты
Сильнейшие снегопады за 10 лет: непогода оставила Балканы без света, связи и транспорта
Ряд населенных пунктов на Баланском полуострове оказались отрезанными от внешнего мира из-за обрушившейся стихии
Горнолыжный курорт в Болгарии накрыло лавиной: погибли туристы
Под снежными завалами спасатели обнаружили тела двух сноубордистов – парня и девушки
Снегопады парализовали Европу: количество жертв выросло до 14
Из-за непогоды в Центральной и Восточной Европе перекрывается дорожное движение и закрываются горные курорты