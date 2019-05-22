В Чехии десятки тысяч людей вышли на протест: требуют отставки министра юстиции

Протестующие считают, что чиновница покрывает премьера Андрея Бабиша и будет помогать ему избежать уголовной ответственности

В Праге проходит массовый протест. 50-тысячная толпа требует отставки министра юстиции Чехии Марии Бенешов. Протестующие считают, что чиновница покрывает премьера Андрея Бабиша, и будет помогать ему избежать уголовной ответственности. Следовательно будет мешать расследованию дела о мошенничестве, которое завели на Андрея Бабиша.

Главу чешского правительства подозревают в присвоении двух миллионов евро дотаций из фондов ЕС. Бенешов в должности министра находится меньше месяца. До этого она была депутатом парламента и не поддержала голосования за лишение Бабиша неприкосновенности.

Ранее Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.

Напомним, что уже сообщалось, Андрей Бабиш-младший заявил, что по приказу его отца, его вывезли в оккупированный Россией Крым и против его воли удерживал там после того, как у него на родине началось расследование так называемого "дела о "Гнезде аиста".

Правоохранительные органы обвиняют Бабиша в том, что через свой сельскохозяйственный концерн "Гнездо аиста" он незаконно завладел 50 млн евро, выделенными в качестве гранта Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Как мы уже писали, когда заявление его сына спровоцировало крупный политический скандал в Чехии - члены коалиции от Социал-демократической партии заявили о возможности выхода.

В то же время охранник и водитель Андрея Бабиша-младшего, россиянин Петр Протопопов, утверждает, что тот поехал в аннексированный Крым по своей воле.

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