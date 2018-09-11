В Чехии горит склад с нефтепродуктами

Сегодня, 01:24

Главный директор оценил ущерб в размере от 50 до 70 млн долларов

zlin.idnes.cz
zlin.idnes.cz

В чешской Моравии, вблизи города Кромержиж, горит склад с горючими материалами.

Об этом сообщает iDnes.

"В Лукове, рядом с Кромержижем, горит на территории, принадлежащей государственной нефтяной компании "Чепро", где есть топливные баки. Один человек ранен на месте. Пожарные объявили третий уровень пожарной тревоги", – говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Однако, позже выяснилось, что пожар произошел в раздаточном устройстве, и резервуары с горючим не были за тронуты. Огонь локализован. На месте остаются сотня пожарных.

Причиной пожара стал, как считается, сбой в работе технологического оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Население соседней деревни – около тысячи жителей эвакуированы не были, их попросили не открывать окна и двери.

Всего на территории предприятия в Лукове находятся 4 цистерны вместимостью по 140 тыс. кубических метров каждая, они считаются самыми крупными в Чешской Республике. Предприятие служит для обеспечения стратегического нефтяного резерва страны.

Ранее рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron. 

Также  произошел пожар на нефтяной скважине в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа РФ.
Чехия, пожар, огонь, склад, цистерны, нефтепродукты

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...