В Чехии горит склад с нефтепродуктами

Главный директор оценил ущерб в размере от 50 до 70 млн долларов

В чешской Моравии, вблизи города Кромержиж, горит склад с горючими материалами.

Об этом сообщает iDnes.

"В Лукове, рядом с Кромержижем, горит на территории, принадлежащей государственной нефтяной компании "Чепро", где есть топливные баки. Один человек ранен на месте. Пожарные объявили третий уровень пожарной тревоги", – говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Однако, позже выяснилось, что пожар произошел в раздаточном устройстве, и резервуары с горючим не были за тронуты. Огонь локализован. На месте остаются сотня пожарных.

Причиной пожара стал, как считается, сбой в работе технологического оборудования.

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Население соседней деревни – около тысячи жителей эвакуированы не были, их попросили не открывать окна и двери.

Всего на территории предприятия в Лукове находятся 4 цистерны вместимостью по 140 тыс. кубических метров каждая, они считаются самыми крупными в Чешской Республике. Предприятие служит для обеспечения стратегического нефтяного резерва страны.

Ранее рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

Также произошел пожар на нефтяной скважине в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа РФ.