В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда: есть пострадавшие
Специальная комиссия выясняет, почему два поезда двигались навстречу друг другу по одному железнодорожному пути
В результате железнодорожной аварии в Чехии пострадали шесть человек. Как сообщили в "Чешских железных дорогах", ЧП произошло 4 марта за западе страны, где случилось лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов.
"У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры. Травмы получили шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявил пресс-секретарь госкомпании Петер Штяглавский, назвав счастливой случайностью то, что обошлось без жертв.
На данный момент в месте инцидента прервано движение поездов, а пожарные и спасатели устраняют последствия аварии.
Власти уже создали экспертную комиссия, которая определит причины, по которым поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке.
TWITTER— Josef Ženatý (@josefzenaty) March 4, 2019
"Рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, столкновение поездов произошло из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих", — Штяглавский.
Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.
Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.
Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.
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