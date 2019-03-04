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В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда: есть пострадавшие

Сегодня, 15:53

Специальная комиссия выясняет, почему два поезда двигались навстречу друг другу по одному железнодорожному пути

Фото: twitter.com/HZS_Pardubice
Фото: twitter.com/HZS_Pardubice.
В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d2c/bba/5c7d2cbba6402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d2c/bba/5c7d2cbba6402.jpg Евросоюз Специальная комиссия выясняет, почему два поезда двигались навстречу друг другу по одному железнодорожному пути

В результате железнодорожной аварии в Чехии пострадали шесть человек. Как сообщили в "Чешских железных дорогах", ЧП произошло 4 марта за западе страны, где случилось лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов.

"У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры. Травмы получили шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявил пресс-секретарь госкомпании Петер Штяглавский, назвав счастливой случайностью то, что обошлось без жертв.

На данный момент в месте инцидента прервано движение поездов, а пожарные и спасатели устраняют последствия аварии.

Власти уже создали экспертную комиссия, которая определит причины, по которым поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, столкновение поездов произошло из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих", — Штяглавский.

Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

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Тег авария, Чехия, поезд, железная дорога, столкновение, лобовое столкновение

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Источник:

ТАСС

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