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В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фото

20 октября, 16:39

10 пассажиров с травмами госпитализированы

Сегодня ночью в Чехи произошло ДТП с участием украинцев. Как сообщают чешские СМИ со ссылкой спасателей округа Висково, дорожная авария произошла 29,5 километре дороги I/50 у села Несовице по дороге в Брно.

Так, микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу.

В результате аварии 10 человек получили травмы – трое женщин и семеро мужчин.

"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено до 4:50 ", – рассказал пресс-секретарь пожарной службы округа Висково.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Венгрии автобус с украинцами попал ДТП: 10 пострадавших.

Напомним, на окраине Москвы произошла крупная дорожная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

Кроме того, мы писали, что в Польше в ДТП погибла молодая украинка. Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, который двигался в направлении Кракова, въехал в прицеп двигавшегося впереди грузовика.

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ДТП Чехия гастарбайтеры заробитчане украинцы за границей

Источник: Mukachevo.net

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