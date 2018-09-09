В Чехии показали скандальный фильм "Волынь", украинский дипломат возмущен

Сегодня, 14:58

В Украине демонстрация ленты два года назад была отменена

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Телевидение в Чехии во время субботнего вечернего эфира продемонстрировало скандальный фильм "Волынь", который ранее вызвал негативную реакцию в Украине. Об этом сообщает Aktualne.cz.

Против трансляции фильма на Чешском телевидении выступил украинский дипломат. Посол Украины в Праге Евгений Перебийнис назвал фильм полным "предвзятости и искажения истории".

"Некоторые обманчивые и неправдоподобные кадры фильма многими украинцами воспринимаются как оскорбительные. Не желая вмешиваться в редакционную политику Чешского телевидения я написал письмо руководству канала с объяснением ситуации и просьбой учитывать мнение украинцев, проживающих в Чехии", – отметил Перебийнис.

По его словам, в ответ Чешское телевидение выразило надежду на то, что мнение украинцев сможет быть представлено в эфире канала, однако отменять показ фильма отказалось.

В октябре 2016 показ фильма "Волынь" в Киеве был отменен по просьбе МИД Украины, в связи с тем, что он мог спровоцировать волнения и протесты в Украине.

По оценке посла Украины, "организации, которые не согласны с видением режиссера Смажовского, могли организовать протесты".

"Войцех Смажовский в Польше является известным режиссером, в Украине его мало знают, поэтому те сцены (жестокости – Ред.), которые режиссер показывает в ленте и которые выглядят очень натуралистично, могут вызвать мощную негативную реакцию", – прокомментировал ранее Андрей Дещица.

Ранее президент Петр Порошенко призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся интересов Украины.

Напомним, что ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что народы Польши и Украины могут примириться, при некоторых условиях.
Польша, скандал, фильм, Волынь, Украина

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