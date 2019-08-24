В Чехии облили краской памятник советскому маршалу: отмывать не будут

Фото: facebook.com/praha6

Пока россияне продолжают восторгаться Иосифом Сталиным, руководство одного из районов чешской столицы решило не восстанавливать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, на который в очередной раз напали неизвестные вандалы.

В ночь на 22 августа – в 51-ую годовщину "Пражской весны" - нарушители облили красной краской постамент памятника, а ниже белой написали: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем", оставив также надпись "1968" – год, когда СССР ввел войска в Чехословакию.

На следующий день глава администрации района Прага-6, где находится памятник, Ондржей Колар отказался тратить средства на его восстановление.

"Пока этот памятник будет здесь стоять, он постоянно будет оставаться мишенью для нападения вандалов. Происходящее однозначно указывает на то, что жители Праги-6 не хотят, чтобы этот памятник здесь стоял. В этот раз мы решили оставить все как есть", – объяснил он на своей странице в Facebook, прикрепив фото памятника.

Реклама

Фото: facebook.com/kolarondrej

Вдобавок к этому, Колар согласился с надписью, которую оставили вандалы, и сообщил, что администрация попросит российское посольство перенесло памятник на территорию дипмиссии. 2,5 года назад подобные переговоры уже велись, но ни к чему конкретному не привели.

"Если россияне не согласятся, мы будем вести переговоры и с другими субъектами – Военно-историческим институтом, музеем тоталитаризма, который может появиться в Праге. Думаю, памятник неплохо бы смотрелся в Военном музее", – резюмировал Колар.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

Посольство России уже выразило протест против такой инициативы, но в чешском МИД отказалось комментировать решение администрации Праги-6.

Тем не менее, полиция начала расследование случившегося, а вандалам грозит год лишения свободы.

Напомним, аналогичные инциденты регулярно происходили и с памятником советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве.

А ранее в этом году во Львове власти снесли 30-метровую стелу Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама