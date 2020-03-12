В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

После сообщений о том, что в Польше от коронавируса впервые умер человек, стало известно, что чрезвычайное положение из-за коронавируса объявлено в Чехии. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"В Чехии водится чрезвычайное положение, – подчеркнул он. – Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней".

Чрезвычайное положение введено из-за распространения коронавируса. На данный момент в республике диагностировано 96 инфицированных.

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Одновременно власти запретили въезд в республику иностранцам из 13 стран-очагов распространения коронавируса нового типа.

"Мы запретим въезд в республику всем иностранцам из "зон риска". Исключение сделано лишь для имеющих ПМЖ или ВМЖ в Чехии. Это 13 областей. Кроме, Китая, Кореи и Ирана, речь идет о странах Евросоюза – Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Нидерландах, Бельгии и Великобритании, хотя последняя уже вышла из состава ЕС. Одновременно мы запретили чешским гражданам, а также имеющим у нас ПМЖ или ВМЖ иностранцам посещать эти области", - сказал Бабиш.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

В Украине пока официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, но власти приняли решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

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