В Чехии открыли памятник воинам Украинской Народной Республики
В чешском Либерец состоялось торжественное открытие восстановленного за счет Украины памятника борцам Украинский Галицкой армии
Фото: twitter.com/UKRinCZE
Фото: twitter.com/UKRinCZE
Фото: twitter.com/UKRinCZE
В чешском городе Либерец состоялось торжественное открытие восстановленного за счет Украины памятника воинам Украинской Народной Республики, сообщили в посольстве страны в Чешской республики.
В церемонии принимали участие посол Украины Евгений Перебийнис, гетман Либерецкого края и градоначальник Либерца.
"На вечную память. Борцам Украинский Галицкой армии за свободу и добро своего народа, что выброшены врагами из-под родной крыши полегли здесь", – гласит надпись под памятником.
Отмечается, что памятник является работой выдающегося украинского художника Василия Касияна и был создан в 1927 году.
Напомним, ранее мы сообщали, что этим летом на въезде в оккупированный Иловайск неизвестные полностью разрушили "памятный знак", посвященный боевикам.
Кроме того, несколько раньше неизвестные вандалы разбили памятный мемориал "Борцам за свободу Украины 1918-2018 годов".
Также "Сегодня" побывала в цеху, который находится в Вишневом, где скульптор Владимир Журавель показал завершающие этапы работы над памятником Илье Муромцу.