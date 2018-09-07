В Чехии открыли памятник воинам Украинской Народной Республики

В чешском Либерец состоялось торжественное открытие восстановленного за счет Украины памятника борцам Украинский Галицкой армии

В чешском городе Либерец состоялось торжественное открытие восстановленного за счет Украины памятника воинам Украинской Народной Республики, сообщили в посольстве страны в Чешской республики.

В церемонии принимали участие посол Украины Евгений Перебийнис, гетман Либерецкого края и градоначальник Либерца.

"На вечную память. Борцам Украинский Галицкой армии за свободу и добро своего народа, что выброшены врагами из-под родной крыши полегли здесь", – гласит надпись под памятником.

Отмечается, что памятник является работой выдающегося украинского художника Василия Касияна и был создан в 1927 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что этим летом на въезде в оккупированный Иловайск неизвестные полностью разрушили "памятный знак", посвященный боевикам.

Кроме того, несколько раньше неизвестные вандалы разбили памятный мемориал "Борцам за свободу Украины 1918-2018 годов".

Также "Сегодня" побывала в цеху, который находится в Вишневом, где скульптор Владимир Журавель показал завершающие этапы работы над памятником Илье Муромцу.