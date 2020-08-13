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В Чехии ответили на обвинения Лукашенко в причастности к протестам

13 августа, 11:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусский президент выступил с громким обвинением в адрес европейцев

На днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что протестующими управляют из Европы, в частности якобы были звонки из Чехии. Чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек опроверг это заявление и назвал белорусские выборы недемократичными.

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Об этом сообщает Ceska Televize.

По его словам, Евросоюз надеялся, что Лукашенко будет развивать отношения с Европой и улучшит отношение к своей стране, однако на деле белорусский лидер пошел другим путем, устроив бойню на улицах городов.

Министр отметил, что Чехия не имеет отношения к организации антиправительственных протестов в Беларуси.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", – заявил Петршичек.

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В МИД Чехии выразили несогласие не только с жестоким подавлением протестов, но и забраковали выборы в Беларуси, в частности недовольны арестами оппозиционных кандидатов в президенты, недопуском международных наблюдателей.

"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов", – подчеркнул министр.

Отметим, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

В Минске и других крупных белорусских городах не утихают акции протеста после очередных президентских выборов 9 августа, где, по предварительным данным, более чем с 80% поддержки победил действующий президент Александр Лукашенко. После первых дней противостояний задержаны тысячи белорусов, десятки пострадавших, есть один погибший. Причем достается всем – и журналистам, и активистам, и женщинам с детьми. В комментариях сайту "Сегодня" эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Чехия протесты Беларусь Александр Лукашенко
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