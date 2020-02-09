В Чехии перевернулся автобус с десятками детей: много пострадавших (фото и видео)

В Чехии перевернулся автобус, в котором находились дети возрастом от 15 до 18 лет. В результате ДТП один человек получил тяжелые травмы, шесть – травмы средней тяжести, еще 62 – легкие ранения. Об этом сообщает чешский телеканал Nova.

ДТП произошло на севере Чехии, в Устецком крае, в 9 утра. Водитель двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.

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На место происшествия были отправлены автомобили скорой помощи, а также четыре наряда спасателей из разных районов, автобус и вертолет. Но из-за погоды вертолет не смог сесть.

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Напомним, ранее во Львовской области произошло страшное ДТП с участием автобуса с 49 детьми в салоне и двух легковушек. Как выяснили копы, водитель Mercedes Vito, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом "Неоплан" и Volkswagen Jetta. В результате ДТП погиб водитель Mercedes – мужчина скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получили 12 детей 10-12 лет и оба водителя автобуса.

Кроме этого, в Каменском Днепропетровской области водитель школьного автобуса, в салоне которого ехали 22 ребенка, умер за рулем. Автомобиль врезался в забор – детям чудом удалось спастись. Выяснилось, что за рулем находился 68-летний мужчина – он вез детей в бассейн. Внезапно водителю стало плохо, и он скончался.

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