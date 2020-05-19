В Чехии после отмены ЧП случился новый всплеск коронавируса

В Чехии на следующий день после завершения режима чрезвычайного положения, который длился в стране с 12 марта до 17 мая, произошел резкий скачок новых заражений коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службы чешского Министерства здравоохранения, 18 марта в стране зафиксировали 111 новых инфицированных. Таким образом, этот показатель впервые с 30 апреля превысил отметку в 100.

При этом днем ранее в стране зарегистрировали лишь 20 новых заболевших. Всплеск заражений власти связывают с майскими праздниками, на время которых часть граждан забыла о карантинных мерах безопасности.

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В целом же с начала эпидемии в Чехии зафиксировали 8,5 тысячи заразившихся вирусом SARS-CoV-2, из которых 5,6 тысячи уже выздоровели, а 299 скончались.

Продолжают болеть около 2,6 тысячи человек, из них – 85% лечатся дома.

Ранее в Чехии ослабили карантин, открыв рынки, но 18 мая глава Минздрава Адам Войтех объявил о преодолении коронавирусного кризиса в стране, в связи с чем 25 мая планируется последний этап выхода из карантина.

Так, на улицах отменят масочный режим (но он продолжит действовать в помещениях), откроют театры, кинотеатры, гостиницы и кемпинги, а рестораны смогут принимать гостей и во внутренних помещениях. Кроме того, возобновятся занятия для учеников 1-5 классов.

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Но при этом, как мы писали, в апреле чешского министра внутренних дел Яна Гамачека оштрафовали за публичное нарушение карантина – он снял маску во время правительственного заседания.

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