В Чехии появился "ресторан-собака", где наливают роботы

Сегодня, 01:30

Заказать пиво здесь можно только через терминал, который также сам откроет и разольет вино


В чешской столице открыли самый хайтек-бар, где практически весь персонал – администратора, официантов и барменов – заменили роботы.

Заказать пиво в заведении можно через специальный аппарат, который принимает заказы только через мобильное приложение. Он сам открывает бутылку вина и разливает его по бокалам, заказ подают клиенту на специальном роботизированном подносе.

Здесь можно и поесть, но все меню в баре тематическое – по вкусу и консистенции вся еда напоминает пищу космонавтов. Это перетертые блюда в герметичных пакетах и сухарики с печеньем. Правда, пока что их готовят люди, а не роботы.

Владелец бара Марсель Сурал считает, что за заведениями подобного рода будущее и скоро ресторанов и кафе с живыми официантами не останется и вовсе.

Заведение рассчитано на 40 посетителей, а здание, в котором оно расположено, внешне напоминает собаку. Отсюда и появилось его название – "Кибер-дог".

Ранее мы сообщали о ресторане в Непале, где работы заменили всех официантов.

Кроме того, в Норвегии решили завести роботов-почтальонов. Первым экспериментальным городом стал Конгсберг.

Также мы писали, что в запорожском Музее Науки будет вести экскурсии роботизированный гид.
Чехия, ресторан, роботы, робот, прага, искусственный интеллект, робототехника
Источник:

"Сегодня"

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