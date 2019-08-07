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В Чехии предъявили обвинения еще одному наемнику с Донбасса

Сегодня, 15:12

25-летнему Лукашу Н. уже предъявили обвинения в терроризме

/ Фото: AFP

Вслед за чешским военнослужащим Эриком Эшту, которому уже вынесли приговорза поддержку боевиков Донбасса, еще одному чеху грозит уголовное наказание за участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

В Национальном центре по борьбе с организованной преступностью разгласили некоторые личные данные наемника – его зовут Лукаш Н., ему 25 лет, а сам он из города Карловы Вары.

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Как пишет чешская пресса, данную информацию подтвердил представитель генеральной прокуратуры Мартин Белый.

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Он сообщил, что на Донбасс наемник боевиков попал в возрасте чуть старше 20 лет, однако каким именно образом это случилось, чешская генпрокуратура не сообщает. В боевых действиях чех участвовал во второй половине 2015 года, но на данный момент вернулся в Карловы Вары.

Расследование относительно Лукаша Н. находится на начальной стадии, но детективы уже имеют достаточно доказательств, поэтому они предъявили ему обвинения в терроризме. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне аналогичные обвинения в Чехии предъявили и 40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., который уже долгое время живет в стране.

Напомним, ранее стало известно, что суд немецкого Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двух годам и трем месяцам лишения свободы за угрозу государственной безопасности.

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Чехия наемники война на востоке Украины война на донбассе наемник

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