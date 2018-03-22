В Чехии произошел взрыв на химзаводе: шесть человек погибли

Сегодня, 14:25

Причины взрыва пока выясняют прибывшие на место происшествия следователи

Фото: marica.bg
Фото: marica.bg

В Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе.

Об этом сообщает издание Novinky.

Взрыв в производственной зоне завода произошел около 10.00 по местному времени. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

"Это частная компания. Речь идет о взрыве, не об пожар. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжело раненых", – сообщила пресс-секретарь пожарной службы Центральной Богемии Владимира Керекова.

На месте происшествия работают четыре спасательные команды и вертолет. Полиция перекрыла дорожное движение в районе завода и утверждает, что угрозы для граждан нет.Причины взрыва пока неизвестны. На место происшествия работают следователи.

Напомним, 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

В баварском городе Эльтманн же в мае произошел взрыв на заводе по изготовлению комплектующих для автомобилей.

В восточной провинции Китая в феврале произошел взрыв на химзаводе. Взрыв был вызван высокой температурой кипения растворителей, хранящихся на заводе.
Чехия, пожар, взрыв, завод

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