В Чехии школьный автобус влетел в фуру: два десятка раненых

По словам врачей, тяжелые травмы только у водителя

Фото: HZS Olomouckého kraje.

Вечером во вторник, 11 июня, школьный автобус врезался сзади в фуру на автомагистрали на востоке Чехии, в результате ранения получили по меньшей мере 18 человек, передает агентство vinegret.cz.

"Всего в салоне находились 25 детей в возрасте около десяти лет. Авария произошла недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край). На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы только у водителя. Дети отделались преимущественно царапинами и ушибами.

Причины ДТП выясняются.

Напомним, в египетской провинции Эль-Бухейр, расположенной к северу от столицы Каира, 11 июня столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками. В результате случившегося микроавтобус вылетел в кювет и упал в оросительный канал. Погибли семеро людей, еще 16 в больнице.

Напомним о страшной авария, которая произошла на железнодорожном вокзале "Рамзес" в Каире, где в феврале неуправляемый тепловоз на всем ходу влетел в отбойник в начале перрона, после чего его топливные баки взорвались, что привело к гибели не менее двух десятков человек.

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