В Чехии смягчают карантинные ограничения: что изменится

Теперь жителям страны можно не носить медицинские маски, если они тренируются в лесу или парках

В Чехии, где ранее министра оштрафовали из-за коронавируса, готовят ослабление карантинных норм, введенных из-за коронавируса. Магазины велосипедов, стройматериалов и инструментов, а также хобби-маркеты с четверга (9 апреля) возобновят работу. Жители республики теперь могут в индивидуальном порядке заниматься спортом под открытым небом. Соответствующее решение приняло правительство республики, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

"Правительство приняло решение ослабить некоторые меры, которые в борьбе с коронавирусом мы приняли в течение последних недель, – отметил министр. - Со вторника (7 апреля) разрешаются индивидуальные занятия спортом под открытым небом, но ни в коем случае занятия спортом в группах. Можно не носить медицинские маски, если тренировки проходят в лесу или парках. Обязательным условием является, чтобы между спортсменами было расстояние не менее двух метров. Также с завтрашнего дня могут возобновить работу пункты приема и переработки вторсырья. С четверга мы разрешаем открытие хобби-маркетов, магазинов велосипедов, стройматериалов и инструментов".

Одновременно к магазинам ужесточаются требования соблюдения санитарии и гигиены. Владельцы и персонал обязаны, в частности, обеспечить, чтобы покупатели в торговых залах и у касс находились на расстоянии более двух метров друг от друга. Исключение сделано для членов одной семьи. При входе в магазины должны быть стойки со средствами дезинфекции рук – гели или аэрозоли. Покупки можно будет совершать исключительно в одноразовых перчатках, которые бесплатно предложат в каждой торговой точке.

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В Чехии в период пандемии остаются открытыми продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины хозтоваров и газетные киоски. В республике, население которой составляет 10,6 млн граждан, таких торговых точек насчитывается около 60 тысяч. В республике с 12 марта введен режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта – общенациональный карантин.

Действуют жесткие меры по ограничению передвижения граждан. Власти настоятельно призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.

Согласно последним данным, в Чехии на зафиксировано 4 735 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 121 человек, умерли 78.

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