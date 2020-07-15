В Чехии снова столкнулись поезда: десятки людей пострадали (фото)

В Чехии, где недавно столкнулись два пассажирских поезда, произошла еще одна крупная авария на железной дороге. Как сообщает Aktualne, недалеко от городка Чески-Брод под Прагой пассажирский поезд CityElefant вечером 14 июля врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял на пути. В пассажирском поезде было от 100 до 120 человек. Он сошел с рельсов после удара. В результате столкновения погиб водитель этого поезда.

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Еще 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир – легкие ранения. Среди раненых 8 несовершеннолетних.

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По предварительной информации, причиной аварии был технический сбой.

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Авария в Чехии. Фото: twitter.com/Spravazeleznic В тренде Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана: есть погибшие

Напомним, 7 июля в Чехии на линии между Пернинкой и Новым Гамри в районе Карловых Вар лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли минимум два человека, около 30 пострадали.

Также сообщалось, что в Украине на Одесской железной дороге грузовой поезд врезался в здание. По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки, когда ни машиниста, ни его помощника не было в кабине.

Смотрите сюжет о том, как в США поезд врезался в грузовик:

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