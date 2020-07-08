В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие, десятки раненых

В Чехии на линии между Пернинкой и Новым Гамри в районе Карловых Вар около 15:00 вторника, 7 июля, лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли минимум два человека, около 30 пострадали. На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи.

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Об этом сообщает CT24.

Один поезд ехал в Карловы Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, а второй — по той же линии в обратном направлении.

Фото: HZS Karlovarskeho kraje/REUTERS

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По информации чешского телевидения, которое ссылается на спасателей, погибли минимум три человека. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касало подтвердил двух погибших.

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Между тем, в больнице в Карловых Варах объявлен так называемый травматологический план, который вводят, когда ожидается большое количество пострадавших.

В свою очередь, посольство Украины в Чехии выясняет, были ли среди пострадавших граждане Украины.

Ранее на Одесской железной дороге, недалеко от станции Чернолесская в Кировоградской области, сошел с рельсов товарный поезд. В результате инцидента электровоз и несколько вагонов слетели с рельсов и врезались в станционное здание. По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки, когда ни машиниста, ни его помощника не было в кабине. Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и слетела с насыпи. К счастью, обошлось без пострадавших.

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