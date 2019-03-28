В Чехии украинцы готовятся голосовать на выборах

До выборов президента Украины осталось три дня

В Чехии украинцы готовятся голосовать на выборах 2019-03-28T00:40:14+02:00 Евросоюз До выборов президента Украины осталось три дня

Голосовать на выборах президента украинцы готовятся во всех европейских странах.

В Пражском консульском отделе не протолкнуться. Для начала предлагают заполнить анкету, все данные и сделать копию всех документов.

На заполнение анкеты уходит не менее 10 минут. Еще несколько минут на проверку и все.

В помещение, которое для голосования предоставило консульство, также проходят последние приготовления. Кабинки уже установили. Осталось только оборудовать их защитными ширмами.

По словам председателя избирательной комиссии в день регистрируется от 150 до 200 человек.

"Мы приехали учиться сюда по обмену и вот хотим проголосовать, потому что мы считаем, что наш выбор влияет на будущее Украины", – делится Марта Хомутенко, студентка.

Об ответственности за изменения говорят и украинцы, которые живут и работают за рубежом уже более 10 лет.

В украинский культурно-образовательный центр, работающий в Праге, каждую субботу родители приводят детей, чтобы те учились на украинском. Директор рассказывает – среди родителей нет таких, кто бы не пошел голосовать.

"Мы граждане Украины. Ежегодно для нас ... вот кто работает с украинским сегментом, имеющим отношение к украинским организациям, делает что-то для Украины за рубежом – поверьте, для нас очень большое значение имеет. Какая ситуация в Украине", – говорит Мария Гаврилюк глава украинского культурного центра "КРОК".

Сколько людей зарегистрировалось на президентские выборы в Чехии станет известно после обработки всех заявлений. На прошлых президентских выборах в 2014 году сюда на участок пришло более 4000 человек и проголосовать удалось не всем. На этот раз комиссия планирует проверять попал ли избиратель в списки еще пока он будет стоять в очереди на голосование, чтобы ускорить процесс.

Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

А также показывали, как к голосованию готовятся украинцы в Вашингтоне.

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