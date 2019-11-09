В Чехии устроили дебют редкостного жирафа: видео

В зоопарке чешского города Либерец публике представили маленького жирафенка, который родился всего две недели назад.

Его рост – почти два метра, а взрослые самцы этого редкостного вида, который называют жираф Ротшильда, достигают шести метров в высоту. В дикой природе их осталось всего две тысячи особей.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что из Луцкого зоопарка украли редкостных попугаев. К преступлению грабители тщательно готовились, знали, где именно содержались птицы.

Но в тот же день стало известно, что экзотических попугаев, украденных из зоопарка, нашли. Попугаи получили серьезные повреждения, ранения крыльев и плеч. Также у них были туго перевязаны лапки.

Ранее жители зоопарка в штате Иллинойс уже отметили Хэллоуин. Там животных угостили тыквами. Первыми овощем полакомилось и поиграло стадо коз. Местному дикобразу по кличке Норман досталась даже тыква с традиционной вырезанной рожицей. Бинтуронг Сэнди – похожая на енота зверушка – оранжевыми плодами лишь поиграла. А вот двое медведей-губачей – Хани и Картик – разодрали тыквы когтями и полакомились мякотью.

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