В Чехии в ДТП погибли четверо украинцев

Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице

В Чехии в результате ДТП погибли четверо жителей Закарпатской области. Об этом сообщает издание "Новости Закарпатья".

"В районе чешского городка Тришинец микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие являются жителями Виноградовского и Хустского районов.

При этом официальных комментариев украинской стороны относительно ДТП пока не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В метро Рима "украинцы" пытались ограбить пассажира и устроили драку

Напомним, днем 4 ноября на автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины. В результате ДТП травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. На автомагистрали в направлении Катовице из-за аварии автобуса было затруднено движение.

Ранее в городе Лодзь (центральная часть Польши) в результате ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая. Также мы писали о ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.