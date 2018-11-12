В Чехии в ДТП погибли четверо украинцев

Сегодня, 21:31

Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице


transkarpatia.net

transkarpatia.net

transkarpatia.net

В Чехии в результате ДТП погибли четверо жителей Закарпатской области. Об этом сообщает издание "Новости Закарпатья".

"В районе чешского городка Тришинец микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшие являются жителями Виноградовского и Хустского районов.

При этом официальных комментариев украинской стороны относительно ДТП пока не было.

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Напомним, днем 4 ноября на автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины. В результате ДТП травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. На автомагистрали в направлении Катовице из-за аварии автобуса было затруднено движение.

Ранее в городе Лодзь (центральная часть Польши) в результате ДТП погибла 21-летняя студентка из УкраиныАварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая. Также мы писали о ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.
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