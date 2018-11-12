В Чехии в ДТП погибли четверо украинцев
Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице
transkarpatia.net
transkarpatia.net
transkarpatia.net
В Чехии в результате ДТП погибли четверо жителей Закарпатской области. Об этом сообщает издание "Новости Закарпатья".
"В районе чешского городка Тришинец микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшие являются жителями Виноградовского и Хустского районов.
При этом официальных комментариев украинской стороны относительно ДТП пока не было.
Напомним, днем 4 ноября на автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины. В результате ДТП травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. На автомагистрали в направлении Катовице из-за аварии автобуса было затруднено движение.
Ранее в городе Лодзь (центральная часть Польши) в результате ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая. Также мы писали о ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.