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Грозит пожизненное: воевавшего за "ДНР" боевика судят в Чехии

30 апреля, 12:04

Задержанный охранял окопы, ухаживал за оружием и принимал участие в обстрелах

Фото: navva.org
Фото: navva.org.

В Чехии завершается судебный процесс по делу десантника Эрика Эшту, которого обвиняют в терроризме за действия на стороне боевиков на Донбассе. Об этом сообщает Idnes.

Слушание прошло в суде города Пардубице 29 апреля. Суд заслушал десантника и офицера Генерального штаба армии Чехии Иво Зелинку, который и указал на Эшту.

Прокуратура утверждает, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов, ухаживал за оружием и принимал участие в обстрелах.

Эшту заявил, что в Украину просто ездил в гости, а в форме боевиков и с оружием в руках лиш сфотографировался на память.

"Мы с коллегами нашли его анонимный профиль в Интернете, где были фотографии, которые четко демонстрируют его пребывания в Украине. Он был на них на знаковых памятниках в полной униформе русской армии со своим личном оружием АК-74 ", – сказал Зелинка в суде.

Уголовное преследование обвиняемого началось в 2016 году. Тогда проводился отбор в 43-й воздушно-десантный батальон в Хрудиме, куда хотел вступить Эшту.

"В первый день процесса отбора мне сообщили, что Эшту воевал в Украине и разговаривал об этом со своими соседями по комнате во время обучения", – сказал Зелинка.

Он также сказал, что Эшту рассказывал конкретную информацию про поездку в Украину своим соседям по комнате. "После консультаций с адвокатами я передал дело военной полиции", – продолжил Зелинка.

Во время отбора Эшту провалил психологическое тестирование. "Он прошел физические испытания, но в эссе он абсолютно нереально оценил свой вклад в вооруженные силы, я не читал ничего более странного. Комиссия единогласно не приняла его", – сказал Зелинка.

В ходе расследования Зелинка и следователи ничего не сообщали подозреваемому, чтобы проверить всю информацию.

По обвинению в терроризме Эшту грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения, или пожизненное заключение. Приговор планируют объявить 17 мая.

Напомним, гражданин Боснии и Герцеговины Гаврило Стевич стал первым в истории своей страны, которому предъявили обвинения за участие в вооруженных действиях на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Обвиняемый утверждал, что собирал на Донбассе материал для книги.

Кроме этого, мы рассказывали, что Правоохранительные органы Германии арестовали племянника одного из главных российских пропагандистов и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

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Тег суд, заключение, обвиняемый, тероризм, боевики Донбасса

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