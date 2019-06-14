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В чемодане, залитом бетоном: На Кипре найдено тело еще одной жертвы серийного убийцы

14 июня, 11:00

Аквалангисты накануне обнаружили тело шестилетней девочки в карьерном озере

Фото RIK
Фото RIK.

На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы, дело которого вызвало в стране большой резонанс, передает DW.

Как сообщает кипрская государственная медиакомпания RIK, в четверг, 13 июня, аквалангисты накануне обнаружили тело шестилетней девочки в карьерном озере вблизи небольшого населенного пункта Кислиатос. Останки находились в чемодане, утяжеленном бетоном. Поиски длились почти два месяца и были осложнены, в частности, очень плохой видимостью, связанной с большим количеством химикатов в воде.

14 апреля туристы случайно нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемого серийного киллера задержали спустя пять дней. По данным полиции, 35-летний офицер местной армии Нкос Метаксас убил пять женщин и двух девочек шести и восьми лет. Тела своих жертв он расчленял и в чемоданах выбросил в искусственные озера, надеясь, что их там не найдут, учитывая, что медные рудники окрашивают воду в красный цвет.


Несмотря на ухищрения преступника, погибших нашли – водолазы извлекли из воды несколько пакетов, а полиция установила, что офицер убивал только приезжих. Среди жертв оказались гражданки Индии, Непала, Румынии и Филиппин. Задержанный вначале отрицал обвинения, но вскоре признался в содеянном.

Из-за серии убийств подал в отставку министр юстиции Йонас Николау.


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Тег Кипр, убийство, убийца, жертва, задержание

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