Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Черное море войдет флагман противоминной группы НАТО

Сегодня, 13:07

В Стамбуле пришвартовался корабль НАТО, который идет в Черное море

Флагман противоминной группы НАТО войдет в Черное море
Флагман противоминной группы НАТО войдет в Черное море. Фото: Facebook
В Черное море войдет флагман противоминной группы НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/69b/6e2/5c669b6e2bb1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/69b/6e2/5c669b6e2bb1e.jpg Евросоюз В Стамбуле пришвартовался корабль НАТО, который идет в Черное море

В Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО, корабль комплексного снабжения Военно-морских сил Германии FGS Werra. Как стало известно, 15 февраля корабль вошел в пролив Босфор и пришвартовался в Стамбуле, сообщил координатор "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко в своем Facebook.

"Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров, торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил", – говорится в сообщении.

По данным Клименко, основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией.

Согласно сведениям, размещенным в базе данных судов и портов FleetMon, корабль FGS Werra (А 514) длиной 101 метр и шириной 15 метров был выпущен в 1993 году. Грузовместимость судна – 3586 тонны.

Напомним, недавно в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который пришел в Украину после нападения россиян в Черном море.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Черном море, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках. Читайте подробней хронику событий и как Украина ответила на агрессию России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, корабль, Черное море

Вы сейчас просматриваете новость " В Черное море войдет флагман противоминной группы НАТО". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Почему люди вздрагивают во сне

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Почему в тюрьме всегда сидят на корточках

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)

ФФУ обновила состав сборной: нет Ракицкого и еще 11 игроков

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Умер известный советский певец и актер (фото)

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве