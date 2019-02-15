В Черное море войдет флагман противоминной группы НАТО

В Стамбуле пришвартовался корабль НАТО, который идет в Черное море

Флагман противоминной группы НАТО войдет в Черное море. Фото: Facebook

В Черное море войдет флагман противоминной группы НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/69b/6e2/5c669b6e2bb1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/69b/6e2/5c669b6e2bb1e.jpg 2019-02-15T13:07:14+02:00 Евросоюз В Стамбуле пришвартовался корабль НАТО, который идет в Черное море

В Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО, корабль комплексного снабжения Военно-морских сил Германии FGS Werra. Как стало известно, 15 февраля корабль вошел в пролив Босфор и пришвартовался в Стамбуле, сообщил координатор "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко в своем Facebook.

"Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров, торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил", – говорится в сообщении.

По данным Клименко, основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией.

Согласно сведениям, размещенным в базе данных судов и портов FleetMon, корабль FGS Werra (А 514) длиной 101 метр и шириной 15 метров был выпущен в 1993 году. Грузовместимость судна – 3586 тонны.

Напомним, недавно в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который пришел в Украину после нападения россиян в Черном море.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Черном море, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках. Читайте подробней хронику событий и как Украина ответила на агрессию России.

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