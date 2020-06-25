В Черногории полиция жестко разогнала протестующих, есть раненые

Собравшиеся начали бросать в полицейских камни и стеклянные бутылки

Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Никшиче. Об этом сообщает управление полиции страны.

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В результате противостояния граждан и стражей порядка пострадали четверо полицейских.

"В инцидентах получили повреждения много служебных машин. Проводятся мероприятия по привлечению зачинщиков к ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Также произошли столкновения сотрудников правопорядка с гражданами в городе Бар, в результате чего ранения получил один полицейский.

Несколько сотен человек собралось в Никшиче на площади Савы Ковачевича, протестуя против задержаний и избиений оппозиционеров в городе Будва. Полиция призвала людей разойтись, однако собравшиеся начали бросать в полицейских камни и стеклянные бутылки, в результате чего пострадали сотрудники МВД, ущерб нанесен полицейским автомобилям. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

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Протесты и столкновения с полицией прошли также и в столице Подгорице, где сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек, включая представителей оппозиционной коалиции "Демократический фронт". Одновременно протесты начались в ряде других городов страны. На востоке Черногории жители города Беране перекрыли автотрассу Биело-Поле — Беране возле тоннеля Тифран. Местная полиция отказалась разгонять протестующих, поэтому в Беране выдвинулся полицейский спецназ из соседнего города.

Применение слезоточивого газа было зафиксировано и в туристической столице Черногории — Будве.

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси завершились десятками задержаний.

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