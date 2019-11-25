В Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец на борту

В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот Румынии

Фото: Фото: ISU Constanta

В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 тысяч овец.

В операции по спасении животных принимают участие полицейские, пожарные и военно-морской флот страны, передает ВВС.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.

Судно направлялось в портовый город Джидда в Саудовской Аравии. В порт Мидия оно прибыло накануне из ливийской столицы Триполи.

На борту судна было 22 члена экипажа – граждане Сербии. Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением. С остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.

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На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец. Небольшое количество животных, которые плавали в море, удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

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Фото: Фото: ISU Constanta

Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина – почти 85 метров, вместимость – 3785 тонн.

Как сообщалось, три сотни овец прошлой осенью отправились в свое первое, а для большинства – последнее путешествие. С фермы под Днепром фурой их перевезли в Черноморский порт, оттуда морем в Турцию на продажу. Но покупатель от живого товара отказался. И животных, большинство из которых были беременны, вернули в Украину. Из-за бюрократических и ветеринарных сложностей две недели стадо пробыло в порту. Почти без пищи и воды.

Только после резонанса и вмешательства волонтеров голодных животных выпустили из порта. Из трех сотен – живыми довезли 225.

Через шесть месяцев выжили полторы сотни. Сейчас они активно пасутся с двумя десятками ягнят.

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