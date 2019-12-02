В Дании люди с деменцией живут в уникальном поселении

Это не дом престарелых и не больница в чистом виде

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Они живут полноценной жизнью, даже несмотря на страшный диагноз - деменция. В Дании создали специальное поселение для пожилых людей, которые имеют проблемы с памятью. Здесь есть все: магазины, кафе и минифермы, а среди персонала – немало медиков. Хотя выделить их среди остальных непросто. Потому что здесь никто не надевает белых халатов. Об уникальном примере того, как следует помогать больным деменцией – рассказывает корреспондент Радио Свобода Власта Лазурь.

Сад с озером, танцевальная площадка, большая библиотека, где по вечерам, под музыку, играют в настольные игры.

Так выглядит поселения для людей, страдающих деменцией, расположенное в датском городке Свендборг. Здесь проживает 125 пациентов – с разной степенью болезни. Среди них – Биагит Мусеус. Ей 65.

"В прошлом я была учительницей в гимназии. Преподавала английский и испанский языки", – рассказывает она.

Жить здесь – не бесплатно. Но пенсия покрывает все расходы.

Это не дом престарелых и не больница в чистом виде. Здесь нет людей в белых халатах, хотя, среди сотрудников есть медики. Нет высоких заборов, чтобы жители не чувствовали себя в изоляции. Зато есть кафе, магазины, небольшой огород, и мини-ферма – для тактильного контакта с животными.

"Мы очень хотим, чтобы жители чувствовали себя здесь как дома. Наша цель – обеспечить их ежедневной достойной жизнью. Дать им максимальную возможность делать то, что они делали до болезни, до того, как попали сюда. Если они хотят, они могут пойти помыть посуду или полить растения, или пойти поработать на кухню", – рассказывает Аннетт Соби, руководитель проекта.

Деменция – неизлечима. Среди самых распространенных симптомов – замедление мышления и ухудшение памяти. Больному легко потеряться на некогда хорошо знакомой улице. Трудно вспомнить, что было вчера или даже 5 минут назад. Удивительно – события 20 летней давности они часто помнят в деталях.

Большинство местных жителей, когда были молодыми, путешествовали в домиках на колесах, жили в кемпингах. Чтобы воспоминания тех времен сохранились как можно дольше, такой кемпинг обустроили прямо посреди местного сада.

Приятные воспоминания – это часть терапии. Как и музыка. Доказано: игра на инструментах, пение или просто прослушивания музыки замедляют деменциию. Именно поэтому, с утра до вечера, в здешней столовой звучат песни их молодости.

Поселение для людей с деменцией в Свендборге открыли на деньги муниципалитета. Потратили один миллион евро. Специалисты говорят, потребность в таких заведениях есть в каждой стране. Уже сейчас в мире – 50 миллионов людей с деменцией. И каждый год врачи фиксируют появление 10 миллионов новых больных.

А тем временем, курсы для пенсионеров, чтобы научить их пользоваться гаджетами, организовали в Южной Корее. Власти Сеула устроили бесплатные уроки для тех, кому за 55.

В свою очередь, украинские пенсионеры не отстают от корейских коллег. Ранее новости "Сегодня" писали о приятной тенденции – украинские пенсионеры путешествуют активнее, чем несколько лет назад, говорят представители туроператоров.

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