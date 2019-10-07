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В Дании премьер-министр заставила смеяться депутатов парламента

7 октября, 18:51

Датский премьер поблагодарила ультра-правых и насмешила депутатов

В парламенте Дании премьер вызвала приступ неудержимого смеха

В парламенте Дании премьер вызвала приступ неудержимого смеха / Фото: Сегодня

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В парламенте Дании произошел взрыв смеха, который во время своего выступления спровоцировала премьер-министр Метте Фредриксен.

Выступая перед депутатами, она рассказывала о закупке правительством цирковых животных: недавно власти закупили четырех слонов, причем у одного из них был друг-верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать их, датчане купили и двугорбого.

Рассказывая об этой истории, Фредриксен не смогла сдержать смеха, а вслед за нею развеселился и весь зал.

"Благодарна ультраправым силам за то, что поддержали решение о покупке животного, несмотря на то, что его звали Али", – сказала Метте Фредриксен, и начала смеяться, а вслед за ней расхохотались и другие депутаты, которые не могли успокоиться еще секунд десять.

Напомним, ранее мы писали о китаянке, которая из-за неудержимого смеха вывихнула себе челюсть. В результате травмы женщина не могла закрыть рот и внятно говорить.

Также мы сообщали о том, как смех "проглотившего курицу фермера" вызвал истерику у журналиста. Кроме этого, ученый рассказал, где и почему возникает смех.

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Дания парламент смех

Источник: Сегодня

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