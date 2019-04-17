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В день пожара в соборе Парижской Богоматери дважды срабатывала сигнализация – СМИ

Сегодня, 00:42

После второго сигнала было уже слишком поздно, огонь стал слишком сильным

В день пожара в соборе Парижской Богоматери дважды срабатывала сигнализация. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил один из следователей по делу, – пишет Лента.ru

Он пояснил, что уже опрошены около 30 человек, большинство из них работали над ремонтом памятника культуры. Выяснилось, что после первого сигнала тревоги некоторые рабочие во главе с дежурным сотрудником пожарной службы поднялись на проверку, но очагов возгорания не обнаружили. "После второго сигнала было уже слишком поздно, огонь стал слишком сильным", — сказал следователь.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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Тег пожар, собор, сигнализация, Собор Парижской Богоматери

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Lenta.ru

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